Zaakvoerder van ontsmettingsbedrijf uit Wingene zet zich schrap: “Extra product is besteld” Sam Vanacker

20 maart 2020

16u52 0 Wingene Jochen Snauwaert (38), oprichter en zaakvoerder van ontsmettingsbedrijf Titan Cleaning uit Wingene, heeft donderdag de school waar zijn eigen kinderen school lopen persoonlijk ontsmet Jochen Snauwaert (38), oprichter en zaakvoerder van ontsmettingsbedrijf Titan Cleaning uit Wingene, heeft donderdag de school waar zijn eigen kinderen school lopen persoonlijk ontsmet nadat twee leerkrachten besmet raakten met Covid-19 . Snauwaert verwacht dat hij de komende weken de handen vol zal hebben.

Gelden er speciale procedures voor een ontsmettingsopdracht bij corona?

“Nee. Aangezien mijn kinderen zelf op school zitten in de centrumschool van Wingene was er ergens wel een extra motivatie om de school grondig te ontsmetten, maar in principe is er geen verschil qua procedure tussen corona en andere opdrachten. In een afgesloten pak ga ik met een vernevelaar met een speciaal ontworpen product de ruimtes van boven tot onder behandelen. Alle mogelijke virussen, zoals HIV of virussen van de coronafamilie, worden meteen gedood. Mits een goede verluchting kan de ruimte een uur na de ontsmetting weer gebruikt worden. Maandag kunnen er dus zonder enig gevaar op besmetting weer kinderen opgevangen worden op school.”

De school was je eerste opdracht voor corona, maar het wordt waarschijnlijk niet je laatste.

“Ik zet me schrap voor wat nog komen zal. Ik heb nog wat voorraad ontsmettingsproduct, maar gisteren heb ik nog extra besteld in het Verenigd Koninkrijk. Volgende week heb ik die in huis. Door de gespecialiseerde service waren we zelfs in eigen gemeente weinig bekend, maar daar komt nu waarschijnlijk snel verandering in. Ik hoop net als iedereen het virus zo snel mogelijk in te dijken, maar een Amerikaanse studie wijst uit dat Covid-19 mogelijk tot drie dagen kan blijven overleven op plastic en metalen oppervlakten. Het wetenschappelijk onderzoek moet nog bevestigd worden, maar als dat klopt, zal social distancing alleen niet genoeg zijn. Deurklinken, sanitair, winkelkarretjes, toetsenborden moeten zoveel mogelijk ontsmet worden en het belang van een goede handhygiëne kan niet onderschat worden.”

Welke opdrachten voer je doorgaans uit?

“Mijn diensten worden onder andere door politie, parket en defensie ingeschakeld. Over de inhoud van de opdrachten kan ik vanzelfsprekend weinig kwijt, maar bij zelfdodingen of situaties waarbij er bloed of ander lichaamsvocht is vrijgekomen, is er altijd een risico op besmetting in de ruimte van het incident. Dan moet de ruimte grondig ontsmet worden. Bij corona is dat niet anders.”

Hoe kom je in die branche terecht?

“Iedereen kent wel de Amerikaanse CSI-programma’s op televisie. Die onderzoekers in steriele witte pakken fascineerden me. Vijf jaar geleden volgde ik een gespecialiseerde opleiding in het Verenigd Koninkrijk en sindsdien heb ik een licentie om ontsmettingsstoffen te gebruiken die je als particulier niet in de handel vindt.”

Ben je nooit bang om zelf besmet te raken tijdens het werk?

“Nee hoor. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Ik ben goed beschermd. Dokters en ander verplegend personeel moeten het met een stoffen mondmaskertje doen. Ik heb een volledig pak waar niks door kan.”