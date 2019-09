Winnaars zevende zomerzoektocht bekend gemaakt Sam Vanacker

17u13 0 Wingene De zevende zomerse fietszoektocht van de gemeente Wingene en Woestijnzwijn zit er op. De fotozoektocht werd een succes, met in totaal 324 correct ingevulde antwoordformulieren. Tijdens de avondmarkt werden de tien gelukkige winnaars bekend gemaakt.

“Dagelijks zag je in onze gemeente gezinnen, koppels of vrienden met het boekje in de hand, zoekend naar de locatie van de foto’s”, vertelt Stijn Verkinderen van Woestijnzwijn. “Het was de bedoeling dat ze de foto’s uit het boekje van Zomerzoeken in de juiste volgorde plaatsten. In totaal hebben we 324 correcte formulieren gekregen.” De schiftingsvraag leverde tien winnaars op die elk een cultuurpasje krijgen voor een culturele activiteit in de gemeente. De eerste twee winnaars krijgen daar nog eens bon bij ter waarde van 750 en 250 euro voor winkelaankopen.