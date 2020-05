Wingense supermarkt neemt ‘carwash voor winkelkarren’ in gebruik: “In 30 seconden is de winkelkar automatisch ontsmet” Sam Vanacker

04 mei 2020

08u29 6 Wingene Aan de Proxy Delhaize in de H. Sacramentstraat in Wingene staat sinds kort een ‘winkelkarontsmetter’, een soort box waarmee klanten zelf de karretjes kunnen ontsmetten. Het apparaat werd ontwikkeld door de Wingense reinigingsfirma Akwa en is een primeur voor Vlaanderen.

“We vragen onze klanten om gebruik te maken van een winkelkar om zo de ‘social distancing’ te verzekeren”, zeggen uitbaters Frederik De Cuyper en Kelly Van de Water. “Na het winkelen wachtte het personeel de taak om de karren grondig te ontsmetten. Haalbaar op minder drukke momenten, iets lastiger op drukke dagen. Even lieten we de klanten zelf hun winkelkar ontsmetten maar dat zorgde dan weer voor overlast, zoals wegwaaiende tissues. Het ontsmetten moest beter, efficiënter en volgens de regels kunnen gebeuren. Mijn zoon deed wat opzoekwerk op internet en hij kwam met het idee om soort mini-carwash voor winkelkarretjes te laten maken. Blijkbaar hebben bepaalde supermarkten in Brussel en Wallonië dat sinds kort staan. Ik wist dat er in Wingene een reinigingsfirma zat en ik heb hen gebeld met een idee. Ze zaten meteen op dezelfde golflengte. Acht dagen later was het prototype klaar. Een primeur voor Vlaanderen.”



De Wingense reinigingsfirma Akwa Plus ontwikkelde op vraag van Frederik De Cuyper een desinfecteermachine die gebruik maakt van kiemdodende UVC-lampen, een technologie die al langer gebruikt wordt voor het behandelen en ontsmetten van water, lucht en andere oppervlakten in de productie- en medische sector. “Groot voordeel van deze vorm van desinfectering is dat er geen gebruik gemaakt wordt van chemicaliën. De klant neemt zelf een winkelkar en rijdt de kar zelf in de karontsmetter. Het karretje wordt gedurende 30 seconden volledig gedesinfecteerd. Van zodra de box aangeeft dat het ontsmetten gebeurde kan de kar uit de box worden gehaald. Daarna kan de klant zijn handen ontsmetten in de handontsmettingsbox. Ingebouwde sensoren detecteren de handen zodra ze in de box worden gehouden en een ontsmettingsgel wordt verneveld over de handen. Helemaal klaar voor een veilige winkelervaring. We krijgen niets dan positieve reacties van de klanten.”

Stevige investering

De Proxy Delhaize in Wingene is misschien de eerste supermarkt in Vlaanderen die het systeem gebruikt, maar volgens Frederik zullen collega’s volgen. “Andere warenhuizen zijn ook geïnteresseerd, terwijl er vanuit Delhaize nationaal ook al interesse is. Hoe duur het systeem is? Voor de handontsmetter heb ik 800 euro betaald. De karontsmetter kost tussen de 3.000 en 4.000 euro, afhankelijk van de opties. Zo merk ik na het eerste weekend bijvoorbeeld dat de lichtjes niet zo goed zichtbaar zijn als de zon er op schijnt. Een schaduwkapje kan dat verhelpen. Het is een flinke investering, maar corona is nog niet direct voorbij en als ik daar een personeelslid acht uur aan een stuk moet karren laten ontsmetten dan hangt daar ook een kostenplaatje aan. Terwijl er sowieso al werk genoeg is in de winkel voor het personeel.”

De ontsmettingsbox is overigens niet de enige hygiënemaatregel die in de supermarkt genomen werd. “Aan de kassa’s staan handgels ter beschikking. Verder hebben we ook betaalstokjes om fysiek contact met de betaalterminals te vermijden. Onze medewerkers dragen beschermde handschoenen en voor diegenen onder hen die het willen zijn er ook mondmaskers beschikbaar. De kassamedewerkers ten slotte staan veilig achter een plexischerm.”