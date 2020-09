Wingense priester Bart Malfait krijgt ook Ruiselede en Zwevezele onder z’n vleugels Sam Vanacker

01 september 2020

09u21 0 Wingene Op 1 december krijgt de Wingense pastoor Bart Malfait ook de parochies van Zwevezele en Ruiselede onder zijn vleugels. “Ik heb er bijzonder veel zin in om in dit grotere pastorale gebied aan de slag te gaan. Ik kijk ernaar uit de parochianen te leren kennen en met geëngageerde vrijwilligers een mooi pastoraal aanbod uit te werken.”

Het werkgebied van Malfait breidt uit doordat er twee collega-priesters een andere uitdaging aangaan. Priester Marc Vantyghem gaat vanaf 1 september de mis voor in de basiliek van Dadizele, waardoor Lichtervelde en Zwevezele zonder pastoor vallen. Priester Bart Bonné verlaat dan weer Ruiselede om een nieuwe kerkelijke uitdaging aan te gaan in het noorden van de provincie. Door die verschuivingen krijgt Malfait er Zwevezele en Ruiselede bij.

Hij zal pas vanaf 1 december voorgaan in vieringen in Ruiselede en Zwevezele. Dat betekent dat in Zwevezele tijdelijk andere priesters de vieringen zullen leiden. Het is de bedoeling om op termijn de drie parochies samen te brengen in een nieuwe pastorale eenheid. “De realiteit dwingt ons nu eenmaal om parochies anders te organiseren en in grotere gehelen onder te brengen”, zegt de pastoor. “Dat zal natuurlijk nopen tot herschikkingen voor de huidige afzonderlijke parochies. Ik zal in elk geval mijn tijd nemen om de parochies en de mensen te leren kennen en hoop op mensen die het zien zitten om hun schouders onder het kerkgebeuren te zetten. Immers, de Kerk is niet alleen een zaak van de pastoor, maar van de hele gemeenschap.”

Bart Malfait is afkomstig van Zwevegem en de jongste uit een gezin van vijf kinderen. Van 2004 tot 2019 was hij medepastoor in Diksmuide. Sinds september 2019 is hij aangesteld als pastoor in de parochies van Wingene. “Als priester maak ik tijd voor God en voor de mensen. Het is mijn taak te bidden, maar ook om mensen te ontmoeten. Hopelijk dreigen die twee niet verwaarloosd te worden door een te drukke agenda van vergaderingen en computerwerk. Ik streef eerder naar eenvoud en diepgang. De grootste uitdaging voor het geloof vandaag is de zinvolheid van de christelijke boodschap over te brengen. Met mensen spreken over de kern van het christelijke geloof is niet evident. Toch voel ik bij velen nog steeds waardering. Een pastoor is er op blije en droevige momenten in het leven. Dat schept een band.”