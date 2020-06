Wingense boeren kunnen terug (tijdelijk) water pompen uit bufferbekken Hille-Zuid Sam Vanacker

19 juni 2020

17u48 2 Wingene Gouverneur Carl Decaluwé (CD&V) besloot donderdag om het captatieverbod in West-Vlaanderen tijdelijk op te heffen zodat landbouwers hun watervoorraden kunnen aanvullen. Wingens landbouwschepen Hedwig Kerckhove, die bij de gouverneur aandrong om het verbod op te heffen, is bijzonder opgelucht.

“Onze land- en tuinbouwers konden het water uit de waterlopen in Wingene niet meer gebruiken ondanks een heel grote waterbehoefte. Dat was een harde dobber, zeker aangezien de meeste bedrijfseigen voorraden er al door zijn. De afgelopen dagen viel gemiddeld 30 liter water per vierkante meter. Dat zorgde ervoor dat het streefpeil van de IJzer met 22 centimeter overschreden werd”, weet schepen Kerckhove (CD&V). “In normale omstandigheden zou dat water dan in zee geloosd worden. Daarom heb ik de provinciale diensten gecontacteerd om een mogelijke tijdelijke opheffing van het captatieverbod te overwegen.”

De schepen is blij dat de gouverneur ingegaan is op die vraag. “Volgende week wordt opnieuw zomers weer voorspeld. Met de aankomende hitte in zicht worden wellicht snel nieuwe beperkingen opgelegd. Een tijdelijke opheffing van het captatieverbod biedt onze land- en tuinbouwers tijdelijk de mogelijkheid om hun strategische watervoorraden terug aan te vullen. Al moeten we ook beseffen dat het opgebouwde neerslagtekort door de lange droogte nu zeker niet weggewerkt is door de regen van de voorbije dagen. Het water dringt immers niet snel genoeg in de harde, droge bodem. Er blijft nood aan structurele waterberging.”

Nieuwe bufferbekkens in de maak

Momenteel kunnen landbouwers in Wingene water pompen uit het bufferbekken op Hille-Zuid. Er zijn plannen voor een nieuw bufferbekken op de voormalige OCMW-gronden ter hoogte van de Hoogweg. Het openbaar onderzoek rond die werken is nog lopende, al worden er nu wel al archeologische opgravingen gedaan. Volgend jaar start de provincie ook een vergunningsdossier op voor de aanleg van een bijkomend bufferbekken aan de Willemstraat.