Wingene zet mantelzorgers in de bloemetjes Sam Vanacker

24 juni 2020

09u49 1 Wingene Alle Wingense mantelzorgers kregen op dinsdag 23 juni, de Dag van de Mantelzorger, een bloemetje aan huis geleverd van het gemeentebestuur.

“We willen onze mantelzorgers bedanken met een kleine attentie. Mantelzorgers zijn onze verborgen helden van de zorg en verdienen waardering”, zegt schepen van Welzijn Tom Braet (CD&V). De actie maakt deel uit van het 100-puntenplan voor de heropleving van de gemeente in het postcoronatijdperk. “De crisis maakte mantelzorg vaak extra zwaar omdat bepaalde ondersteuning zoals dagopvang of thuisbegeleiding weg viel. De komende jaren plannen we meer steun voor de mantelzorg. De mantelzorgpremie wordt verhoogd en we richten ook een mantelzorgacademie op. Daar kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten en ervaringen of kennis delen.”

Wie zelf mantelzorger is, maar nog geen mantelzorgpremie ontvangt, kan die aanvragen op www.wingene.be/mantelzorg.