Wingene wint #Sportersbelevenmeer-award Sam Vanacker

18 december 2019

19u59 0 Wingene Tijdens de uitreiking van de #sportersbelevenmeer-awards is de gemeente Wingene woensdagochtend verkozen tot overall winnaar in de categorie van West-Vlaamse gemeenten die tussen 10.000 en 20.000 inwoners tellen.

De #sportersbelevenmeer-awards zijn een initiatief van Sport Vlaanderen waarbij alle Vlaamse steden en gemeentes uitdagen om sport bij hun inwoners te promoten. In zeven categorieën (het organiseren van activiteiten voor G-sport, voor gezinnen, voor scholen, voor eigen personeel en in de natuur, de promotie van de campagne #sportersbelevenmeer op eigen sociale media en tot slot de deelname aan de Maand van de Sportclub) zijn prijzen te winnen. Wingene scoorde het beste over alle categorieën heen bij de middelgrote gemeentes en mocht daarom de overall-award en een prijs van 1.500 euro mee naar huis nemen. Ichtegem en Diksmuide werden respectievelijk tweede en derde.

Lof van de jury

De jury had veel lof voor de Wingense sportinitiatieven. Voorbeelden zijn onder meer De Sportmatinee, waar gezinnen samen na een uitgebreid ontbijt van sport kunnen proeven en de schoolsportweek die in samenwerking met lokale sportclubs wordt georganiseerd. “De jury was onder de indruk en gaf ons een bijzonder goed rapport”, zegt sportschepen Lieven Huys (CD&V). “Dat werkt motiverend. We zijn ambitieus en willen in de toekomst nog beter doen. Door laagdrempelige activiteiten te organiseren, willen we echt elke inwoner aan het sporten krijgen.”