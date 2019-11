Wingene wil meer financiële steun voor pluimveehouders die dieren moesten ruimen door vogelgriep Sam Vanacker

17u39 0 Wingene Wingene dringt bij de bevoegde ministers aan op een financiële tegemoetkoming voor pluimveehouders die proactief hebben ingegrepen bij het uitbreken van de vogelgriep dit voorjaar. Vooral West-Vlaanderen werd toen hard getroffen.

In het voorjaar hield het H3N1-virus lelijk huis in de West-Vlaamse pluimveesector. In Wingene kwamen negen bedrijven in de problemen. Toch maken enkel de pluimveehouders die na 10 juli hun stallen ruimden aanspraak op een financiële compensatie. “In onze gemeente werden - na de publicatie van de maatregelen om de verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan - 58.000 dieren geruimd. Maar vóór 11 juli waren dat er 580.000”, zei gemeenteraadslid en pluimveehouder Stefaan Verhelle (CD&V) tijdens de gemeenteraad. “Dat zoveel pluimveehouders proactief hebben geruimd was ongetwijfeld het gevolg van de schadeloosstelling die het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen al in mei had aangekondigd. De bedrijven in kwestie likken nu hun financiële wonden.”

Landbouwschepen Hedwig Kerckhove (CD&V) trad zijn partijgenoot bij. “Op 11 juni gaf toenmalig landbouwminister Koen van den Heuvel aan dat er een principeakkoord was om de getroffen bedrijven financieel te ondersteunen. Hiervoor zou een budget van 2,5 miljoen euro uitgetrokken worden, maar het bedrag lijkt ons ontoereikend. Alleen al in onze gemeente loopt de schade op tot 1,8 miljoen euro.” Het gemeentebestuur stuurde ondertussen een brief naar zowel federaal minister Denis Ducarme als naar Vlaams minister Hilde Crevits.