Wingene wil 40 procent minder CO2 uitstoten Sam Vanacker

28 januari 2020

14u13 0 Wingene Acht gemeenten hebben een nieuw gezamenlijk klimaatactieplan klaar dat één dezer dagen voor wordt gelegd op de gemeenteraden van de betrokken gemeentes. In Wingene werd het plan maandagavond goedgekeurd door de gemeenteraad.

Wingene engageert zich samen met Lichtervelde, Moorslede, Tielt, Ruiselede, Meulebeke, Oostrozebeke en Ingelmunster binnen de groep Klimaatoverleg Midwest om tegen 2030 een gezamenlijke CO2-reductie van veertig procent ter realiseren. In elk van de betrokken gemeentes werd een online enquête gehouden en werden er klimaatoverlegmomenten georganiseerd. Uit die input distilleerde intercommunale WVI ondertussen een ambitieus klimaatplan met een reeks acties per gemeente. Concrete voorbeelden zijn onder andere het verduurzamen van de openbare verlichting, het opstellen van een hemelwaterplan, woningen beter isoleren en meer sensibiliseren rond duurzaam woon-werkverkeer.

Veertig procent

“Een reductie van veertig procent is ambitieus”, zegt milieuschepen Brecht Warnez (CD&V). “Maar niets doen is geen optie. We willen enerzijds als gemeente het goede voorbeeld geven en anderzijds willen we anderen mobiliseren, want dit kunnen we niet alleen. Onze eigen CO2-uitstoot bedraagt slechts twee procent van het totale percentage in de gemeente. Iedereen in de gemeente zal zijn of haar steentje moeten bijdragen dus gaan we ook inwoners, handelaars, bedrijfsleiders en landbouwers aanmoedigen, ondersteunen en mobiliseren om hun CO2-uitstoot terug te dringen.”

Van de acht deelnemende gemeenten is Wingene overigens bij de meest ambitieuze gemeentes. Zo staan er voor Wingene in de komende tien jaar liefst 289 acties opgenomen in het klimaatplan, meteen het hoogste aantal van de acht gemeentes, al zijn 173 acties daarvan wel al lopende of afgerond.