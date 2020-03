Wingene vordert stofmaskers op Sam Vanacker

16 maart 2020

14u54 1 Wingene De gemeente Wingene is dringend op zoek naar extra mondmaskers voor huisartsen en ander personeel in de zorg- en medische sector. Het is het gemeentebestuur menens, want er werd via een burgemeestersbesluit een opvordering uitgevaardigd.

De gemeente mikt met de opvordering in de eerste plaats op bedrijven die te maken krijgen met fijn stof, zoals schrijnwerkerijen, garages, stukadoors of drukkerijen, al geldt de opvordering ook voor mondmaskers van het type FFP2/FFP3 in particulier bezit. Volgens het burgemeestersbesluit moet iedereen die zulke maskers liggen heeft ze voor 18 uur vanavond binnen brengen in het gemeentehuis van Wingene. Inwoners met vragen of bezorgdheden kunnen terecht op www.wingene.be/coronavirus , via corona@wingene.be of op 051/65.00.70.

