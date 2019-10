Wingene voert European Disability Card in voor personen met een beperking Sam Vanacker

22 oktober 2019

16u04 1 Wingene Ook Wingene neemt de European Disability Card in gebruik. Dat is een kaart waarmee personen met een beperking kunnen bewijzen dat ze in België erkend zijn als persoon met een handicap. Op vertoon van de kaart komen personen met een beperking in aanmerking voor bepaalde voordelen of specifieke toegangstarieven.

Zowel oppositiepartij N-VA als oppositiepartij Burgerbelangen waren in januari al vragende partij voor de erkenning van de European Disability Card. Schepen van Sociale Zaken Tom Braet (CD&V) liet toen weten dat het voorstel bekeken en uitgewerkt zou worden. Dat is ondertussen gebeurd. “We willen de toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding voor personen met een beperking bevorderen”, zegt Braet.

Wingene biedt nu al heel wat voordelen en ondersteuning aan personen met een handicap aan. Zo zijn er voorbehouden plaatsen voor rolstoelgebruikers bij cultuurvoorstellingen en grote evenementen, is er een tillift in recreatiebad de Alk en is er een inclusieve speelpleinwerking. “We gaan de bestaande voordelen ook systematisch uitbreiden. Vanaf 1 januari 2020 krijgt per kaarthouder ook één begeleider gratis toegang in recreatiebad de Alk en bij alle activiteiten die we als gemeente organiseren.”

De European Disability Card werd in oktober 2017 gelanceerd in ons land en wordt ondertussen al in veel gemeentes erkend. Zo erkennen Tielt, Roeselare, Hooglede, Meulebeke, Oostrozebeke, Ingelmunster, Kortemark, Aalter en Izegem de EDC-kaarten ook al.