Wingene verplicht mondmaskers nu ook op speelpleintjes Valentijn Dumoulein

31 juli 2020

16u29 2 Wingene Nadat de 16 burgemeesters van de Midwest-regio heel wat gemeenschappelijke maatregelen afkondigden heeft burgemeester Hendrik Verkest samen met de lokale crisiscel beslist om ook op de lokale speelpleintjes mondmaskers te verplichten voor iedereen vanaf 12 jaar.

“Het is nodig om ook lokaal de nodige regels uit te vaardigen zodat het virus minder kans krijgt”, stelt burgemeester Verkest. Eerder besliste de lokale crisiscel al om mondmaskers te verplichten op het recyclagepark, in de wachtrij bij ambulante handelaren en tijdens activiteiten en evenementen met meer dan 50 aanwezigen. “Het dragen van een mondmasker verplichten bij onze speelpleintjes doen we om ook daar de overdracht van het virus onmogelijk te maken”, stelt Hendrik Verkest. “Vanaf nu worden de kleedkamers en douches van de sporthallen terug voor onbepaalde tijd gesloten” verduidelijkt schepen van sport Lieven Huys.