Wingene verplicht mondmasker bij activiteiten met meer dan 50 aanwezigen, op recyclagepark en in de wachtrij bij ambulante handelaars CDR

24 juli 2020

Ook het Wingense gemeentebestuur vaardigt enkele aanvullende richtlijnen uit inzake het dragen van mondmaskers. De Veiligheidsraad besliste eerder al dat mondmaskers vanaf zaterdag 25 juli algemeen verplicht zijn op markten, rommelmarkten en kermissen, in alle winkelstraten en op plaatsen waar veel mensen samen zijn. Specifiek in de gemeente Wingene is het mondmasker vanaf zaterdag 25 juli verplicht bij activiteiten en evenementen waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn, ongeacht of dit binnen of buiten is, op het recyclagepark en in de wachtrij bij ambulante handelaars, zoals het plaatselijke vis- en kippenkraam.