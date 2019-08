Wingene verhoogt verkeersveiligheid in schoolomgevingen Sam Vanacker

27 augustus 2019

13u17 5 Wingene Met de start van het nieuwe schooljaar in zicht neemt Wingene een aantal maatregelen om de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen te verbeteren. Aan de school in Wildenburg staan nieuwe octopuspalen, er komt op de Hille een extra gemachtigd opzichter bij en later dit jaar wordt er ook een nieuwe fietsstraat ingericht.

“We laten niets aan het toeval over”, zegt schepen van Flankerend Onderwijsbeleid Hedwig Kerckhove (CD&V). “Zo werd tijdens de werken op de Beernemsteenweg de schoolomgeving in Wildenburg onder de loep genomen en de inrichting ervan verbeterd. Er werden acht kleurrijke octopuspalen geïnstalleerd. Daarmee gaat een uitgesproken wens van het oudercomité in vervulling. Verder zet de lokale politie op de gewestweg aan de Hille een nieuwe gemachtigd opzichter in om de kinderen veilig te laten oversteken. Later dit jaar gaan we bovendien de verbinding tussen de Vlasbloemstraat en de Sint-Jozefstraat inrichten als fietsstraat. In zo’n straat mogen automobilisten fietsers niet inhalen.”

Tot slot kocht de gemeente ook een behendigheidsparcours voor fietsers aan. Scholen kunnen voortaan bij de gemeente een leskoffer met materiaal uitlenen waarmee leerlingen hun stuurkunsten en evenwicht met de fiets kunnen oefenen.