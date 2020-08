Wingene trekt voluit de kaart van zonne-energie, en hoopt dat inwoners meedoen CDR

01 augustus 2020

09u19 2 Wingene De daken van het Oude Gemeentehuis, zaal Damberd en het jeugdhuis De Mutse kregen de voorbije maanden al zonnepanelen, en straks komen ook het cultureel centrum De Wissel en het clubhuis van tennisclub TC Aquila nog aan de beurt. De gemeente Wingene investeert hiervoor 65.000 euro. Bijna alle gemeentelijke gebouwen hebben zo groene energie.

De plaatsing van de zonnepanelen past in het gemeentelijk klimaatplan om tegen 2030 minstens 40 procent minder CO2 uit te stoten. “We krijgen de zon gemakkelijk meer dan 1.500 uren per jaar te zien in Vlaanderen”, zegt schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid Brecht Warnez (CD&V).

“Dit is een immens potentieel aan groene energie die vandaag eenvoudig en zonder hinder kan worden gecapteerd. Bovendien betaalt de investering zichzelf snel terug en gaat ze gepaard met een onmiddellijke CO2-reductie. We willen daarom ook onze inwoners tot actie aanzetten.”

‘Perfect jaar om zonnepanelen te installeren’

Om de Wingenaars te overtuigen, geeft schepen Warnez mee dat 2020 het ideale jaar is om zonnepanelen te installeren. Vanaf 2021 kan namelijk niet meer gekozen worden voor het gunstige principe van de terugdraaiende teller, waarmee je ’s winters zonder extra kosten elektriciteit van het net kan halen. Wie nog voor eind dit jaar zijn panelen plaatst, kan nog 15 jaar lang genieten van het systeem van de terugdraaiende teller. “Voor wie een lagere energierekening nastreeft en tegelijk een bijdrage wil leveren aan het milieu, zijn zonnepanelen een slimme investering”, aldus Warnez.

Je kan ook deelnemen aan de zesde editie van de provinciale groepsaankoop. “Inschrijven kan tot 28 augustus via www.wijkiezen.be. Wie opteert voor een systeem op maat, kan uiteraard ook altijd een plaatselijke installateur raadplegen”, aldus de schepen.