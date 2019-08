Wingene Swingt met Lisa del Bo en Schlagershowband Sam Vanacker

28 augustus 2019

11u27 0 Wingene De kermis in Wingene staat voor de deur en tijdens de traditionele avondmarkt op woensdag 4 september pakt het Gemeentelijk Feestcomité terug uit met gratis optredens op het kerkplein onder de noemer ‘Wingene Swingt’. Voor deze editie strikte het comité Lisa Del Bo en de Schlagershowband.

Om 19 uur staat Lisa Del Bo op het podium. In 1996 vertegenwoordigde ze België op het Eurosongfestival met ‘Liefde is een kaartspel’. Sindsdien timmert ze gestaag aan de weg en in 2015 bracht ze het dubbelalbum ‘25 jaar Lisa Del Bo’ uit, met een selectie van nummers uit haar carrière. Eind vorig jaar nog gaf ze vijf kerkconcerten.

Om 20 uur is het dan de beurt aan de Schlagershowband, een band die al jaren dienst doet als begeleidingsband van verschillende Vlaamse schlagerzangers. Ze brengen covers van schlagernummers van vroeger tot nu. Onder andere nummers van Andre Hazes, Rob De Nijs, Paul Severs, Willy Sommers, Bart Kaëll en Laura Lynn passeren de revue. De concertband is een van de meest gevraagde showorkesten in ons land. Ze zorgen woensdag ongetwijfeld voor ambiance op het kerkplein.