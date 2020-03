Wingene strikt helft van Compact Disk Dummies voor dj-set via Facebook: “Lockdownparty For Dummies” Sam Vanacker

20 maart 2020

19u47 1 Wingene De crisiscel van de gemeente Wingene komt met een opmerkelijk initiatief die de tieners in hun kot moet helpen houden. Zaterdag om 21 uur speelt de Gentse dj Janus Coorevits een set via een livestream op de Facebookpagina van Wingene. De jongste helft van de Compact Disk Dummies kondigde het evenement zopas zelf aan.

“We staan voor het eerste weekend in volle lockdown en vooral voor jongeren wordt het niet evident om thuis te blijven. Zo heeft de politie ondertussen al meermaals moeten optreden aan het skatepark”, zegt schepen Brecht Warnez (CD&V). “Onze jeugddienst denkt wel enkele leuke opdrachtjes uit om thuis te kunnen doen, maar die zijn vooral voor jongere kinderen bestemd. Om ook de tieners en zestienplussers wat te bieden, organiseren we een ‘Lockdownparty for Dummies’, met een set van Janus Coorevits. Hij woont in Gent, maar hij heeft ook een connectie met onze gemeente, want zijn vriendin is van Wingene.”

Beiaardconcerten

Ook voor de iets oudere generatie heeft de crisiscel overigens een optreden in petto. Beiaardier en diaken Danny Vandenbroucke, die normaal tijdens de woensdagmarkt speelt vanuit de kerktoren, geeft zondag 22 maart een beiaardconcert om 10 uur. Het wordt het eerste concert van een reeks. “Danny gaat tijdens deze moeilijke periode regelmatig een beiaardconcert voor ons spelen”, geeft Warnez nog mee. “Wie in de buurt is, kan live meeluisteren, al is het niet de bedoeling dat er verzameld wordt voor de kerk. Sowieso zorgen we er ook voor dat iedereen online kan meeluisteren.” Suggesties voor nummers zijn welkom op de Facebookpagina van de gemeente.