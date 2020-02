Wingene steunt moties tegen sluiting materniteiten Tielt en Torhout Sam Vanacker

25 februari 2020

13u31 0 Wingene De gemeenteraadsleden van Wingene steunen hun collega’s van Tielt en Torhout in de strijd tegen een eventuele sluiting van de materniteiten. In beide steden werd eerder een motie ondertekend die richting Minister van Volksgezondheid Maggie De Block werd gestuurd. Wingene doet hetzelfde en roept buurgemeenten op om dat ook te doen.

De gemeenteraad van Tielt ondertekende op 6 februari een motie van Christophe Capoen (CD&V) tegen een eventuele sluiting van de materniteit van het Sint-Andriesziekenhuis. Dat is een reactie op de resultaten van de studie van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg. Volgens die studie zouden vijf West-Vlaamse materniteiten, waaronder Tielt en Torhout, beter sluiten. De Tieltse materniteit klokte in 2019 af op 469 bevallingen, onder de vooropgestelde norm van 557 bevallingen. Volgens het Kenniscentrum is het - althans vanuit economisch oogpunt - beter om de middelen die naar de Tieltse materniteit gaan elders in te zetten en de erkenning in te trekken.

Ook Wingene heeft daar bedenkingen bij. Zowel vanuit de meerderheid als vanuit de oppositie - Fabienne Allaert van Burgerbelangen zette het punt op de agenda, terwijl Vlaams parlementslid en Wingens schepen Brecht Warnez zijn zorgen uitte in een persbericht - luidt het dat kraamzorg een basiszorg is die liefst dicht bij huis moet kunnen worden aangeboden. In Tielt bevallen vooral mensen uit Tielt, Wingene, Ruiselede, Meulebeke, Aalter en Ingelmunster. In eerste instantie stond enkel de motie tegen de sluiting van de materniteit van Tielt op de agenda van de raad in Wingene, tot raadslid Stijn Van Maele (CD&V) terecht opmerkte dat de materniteit van Torhout voor Zwevezelenaars ongeveer even dichtbij ligt als die van Tielt. Daarop werd ook de materniteit van Torhout toegevoegd.

Brecht Warnez tot slot roept de buurgemeenten op om het voorbeeld van Tielt, Torhout en Wingene te volgen en de motie tegen de sluiting ook op de agenda van de gemeenteraad te zetten en nadien te bezorgen aan de betrokken instanties. Half januari riep CD&V-voorzitter Joachim Coens overigens ook al Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) op om het advies van de Hoge Gezondheidsraad om zeventien materniteiten te sluiten niet te volgen.

