Wingene stelt nieuwe plannen voor vrijetijdscentrum, gemeentehuis en park voor: bib in project ‘Keizerspark’ gaat tegen de vlakte Sam Vanacker

27 april 2020

19u00 0 Wingene digitale infovergadering met de gemeenteraad opnieuw voorgesteld. De site krijgt de naam Keizerspark en de bouw zou begin 2022 starten. De gemeente investeert dertien miljoen euro in het project. Ongeveer een jaar geleden werden de ontwerpen van het nieuwe gemeentehuis, het nieuwe vrijetijdscentrum en het omliggende park een eerste keer voorgesteld. Die plannen werden bijgestuurd en maandagavond tijdens een

Vooral de plannen van het vrijetijdscentrum ondergingen enkele drastische wijzigingen. “Na een financiële doorrekening bleek dat het ontwerp te ver afstond van het vooropgestelde budget”, zegt burgemeester Hendrik Verkest (CD&V). “We deden ons huiswerk dus opnieuw. In het wedstrijdontwerp werd de bibliotheek lichtjes aangepast en werd de theaterzaal gedeeltelijk boven het parochiaal centrum gebouwd. Daarvoor zouden de bestaande gebouwen ingrijpend aangepast moeten worden. Niet efficiënt en heel duur, dus besloten we de bibliotheek volledig te slopen. De nieuwe bib wordt samen met de theaterzaal als compacte nieuwbouw gebouwd, los van het parochiaal centrum, dat behouden blijft. Dat levert een besparing van twee miljoen euro op.”

Gemeentehuis en park

Het gemeentehuis wordt gerenoveerd en aan de kant van het Gemeenteplein ook uitgebreid. “We maken werk van een overkoepelend dienstverleningsconcept. De frontoffice zal bestaan uit een onthaal met snelbalie en callcenter, verschillende themabalies en ten slotte ook gespreksruimtes om op afspraak te werken. Voor het personeel komen er activiteitsgebonden werkplekken.” Tussen het gemeentehuis en het vrijetijdscentrum komt veel groen. “We willen ons dorpshart letterlijk en figuurlijk zuurstof geven”, gaat de burgemeester verder. “We zien nu al dat de verbindingsas tussen het centrum en de nieuwe verkavelingen druk gebruikt wordt door voetgangers en fietsers. Door de verbinding met de Galgenstraat wordt het mogelijk die as autovrij te maken. Parkeren zal op wandelafstand kunnen op het Gemeenteplein. Onderzoek toont aan dat honderd parkeerplaatsen op het Gemeenteplein volstaan. Maar we spelen liever op veilig en leggen er 115 aan.”

Brouwerij De Keizer

Het project heeft ondertussen ook een naam gekregen. De gemeente koos voor het ‘Keizerspark’, een naam die verwijst naar brouwerij en herberg De Keizer. Dat gebouw werd in de jaren veertig gekocht door de gemeente om er het gemeentehuis van te maken. Begin jaren tachtig ruimde dat oude gebouw plaats voor het huidige gemeentehuis. In juni zou het ‘Keizerspark’ voorgesteld worden aan het publiek, maar dat is afgelast. “We zagen het groots met een uitgebreide infomarkt en met rondleidingen op de site, eventueel met Wouter Deprez erbij, maar in deze coronatijden gaat dat niet. We zorgen later wel voor een alternatief.” Nieuwsgierige inwoners kunnen een kijkje nemen op www.wingene.be/keizerspark.

Timing

Als alles goed gaat, zal de gemeente Wingene deze zomer de bouwaanvraag indienen. In 2021 volgt dan de aanbestedingsprocedure en begin 2022 kunnen de werken starten. Het einde van de werken is voorzien in het najaar van 2024.