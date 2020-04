Wingene sensibiliseert land- en tuinbouwers met affiche over coronamaatregelen in de tractor CDR

05 april 2020

09u23 0 Wingene De gemeente Wingene zet de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan extra in de verf bij haar land- en tuinbouwers. Een speciale corona-affiche die kan opgehangen worden in de tractors moet daarbij helpen. Daarnaast ging het gemeentebestuur in gesprek met het opvangcentrum voor asielzoekers om een antwoord te vinden op het te kort aan arbeidskrachten in de sector.

De komende maanden zijn voor de land- en tuinbouwers een erg intensieve periode. Die jaarlijkse ‘voorjaarscampagne’ is altijd al een drukke bedoening waarbij er buiten het gezin veel contact is met handelaars, leveranciers, klanten, machinewerkplaatsmedewerkers, (seizoen)arbeiders en loonwerkers. De gemeente vindt het haar taak om de voorzorgsmaatregelen nog eens goed te benadrukken: hou voldoende afstand, geef geen handen, kruip niet samen in de cabine van een landbouwvoertuig… Op de website van de gemeente is een affiche te vinden van de vereniging van loonwerkers. De gemeente moedigt de landbouwers en loonwerkers aan om deze op te hangen in hun landbouwvoertuig ter herinnering.

In huidige coronatijden dreigt de land- en tuinbouwsector door het wegblijven van veel seizoensarbeiders bovendien geconfronteerd te worden met een tekort aan werkkrachten. De gemeente ging daarover in gesprek met het opvangcentrum van het Rode Kruis in de gemeente. Veel asielzoekers die er wonen waren tot voor de coronacrisis al aan de slag als arbeider in uiteenlopende sectoren. Nu verschillende bedrijven door de crisis stilliggen zitten enkele van hen tijdelijk zonder werk. De gemeente helpt beide partijen bij het afstemmen van vraag en aanbod.