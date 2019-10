Wingene roept op om klein elektro naar containerpark te brengen Sam Vanacker

15 oktober 2019

12u07 2 Wingene Het VTM-programma Make Belgium Great Again roept Vlaanderen op om oud en/of kapot klein elektro naar het containerpark of de lokale Recupel-inzamelbox te brengen. De stad of gemeente die voor 19 oktober het meeste klein elektro ophaalt, wint een uniek containerparkconcert van Koen Wauters en Jonas Van Geel.

Ook Wingene gooit zich in de strijd. Op de website en de Facebookpagina van de gemeente verscheen een oproep om zoveel mogelijk afgedankte kleine elektro-apparaten naar het containerpark te brengen. Alle toestellen die een stekker hebben of op batterijen werken en die je kan dragen in je handen komen in aanmerking. Het ingezamelde materiaal levert niet alleen kostbare grondstoffen op, maar brengt ook geld op voor het goede doel. Hoe meer klein elektro wordt ingezameld, hoe meer geld Recupel schenkt aan de Rode Neuzen Dag, dat dit jaar lokale schoolprojecten steunt die jongeren mentaal en fysiek sterker maken.

De gemeente die tegen zondag 20 oktober het meeste aantal ton elektro inzamelt (herberekend per aantal inwoners), wint het recyclageparkconcert van Jonas Van Geel en Koen Wauters. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de uitzending van 27 oktober.