Wingene roept met wedstrijd ‘de warmste straat’ iedereen op om postkaartjes naar woonzorgcentra te sturen Sam Vanacker

27 maart 2020

09u30 0 Wingene Wingene lanceert onder de noemer ‘de warmste straat’ een wedstrijd waar de bewoners van Maria Ter Ruste en Amphora alleen maar wel bij kunnen varen. Bedoeling is om via Bpost zo veel mogelijk gratis postkaartjes te versturen met foto’s uit de gemeente naar de twee woonzorgcentra. De straat die het meeste kaartjes verstuurt, wint na de crisis een feestje.

“De bewoners van de twee woonzorgcentra zijn intussen al twee weken afgesloten van de buitenwereld”, zegt welzijnssschepen Tom Braet (CD&V). “Ze stellen het goed, maar missen natuurlijk wel het contact met hun familie en onze gemeente. Zo ontstond het idee om zoveel mogelijk beelden uit de gemeente op een veilige manier binnen te brengen in het woonzorgcentrum.”

“Dat kan heel eenvoudig via de app van Bpost (Mobile Postcard)”, gaat communicatieschepen Brecht Warnez (CD&V) verder. “Bewoners maken een foto van een leuke plek in hun straat en voeren de promotiecode LOVEYOU in, Bpost drukt dit vervolgens op een postkaartje en zorgt ervoor dat dit in het woonzorgcentrum in Wingene of Zwevezele in de brievenbus terecht komt. De bewoners uit de straat die de meeste verschillende postkaartjes verstuurt - daarbij wordt ook rekening gehouden met het aantal gezinnen per straat - winnen na de coronacrisis een feestje voor de volledige straat. Elke straat waar minstens zeventig procent van de gezinnen deelneemt, maakt kans op de prijs. Al is deelnemen in dit geval zeker veel belangrijker dan winnen.”

Iedereen heeft recht op tien gratis postkaartjes. Meer info over de actie is te vinden op https://www.wingene.be/warmstestraat.