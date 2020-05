Wingene roept horecazaken en korteketenpunten op om te registreren voor toeristische zomeractie Sam Vanacker

20 mei 2020

11u57 0 Wingene Toerisme in eigen gemeente wordt deze zomer belangrijker dan ooit tevoren. Het gemeentebestuur plant daarom twintig nieuwe fiets-en wandelroutes in Wingene en Zwevezele. Bedoeling is om die routes te laten passeren aan cafés, restaurants en korte keten-verkooppunten. Die zaken kunnen zich nu al registreren.

“Deze zomer kiezen we misschien noodgedwongen, maar met veel goesting, voor ontspanning in eigen gemeente”, zegt schepen van Toerisme Brecht Warnez (CD&V). “Het wordt een gevarieerd aanbod. We zorgen voor korte en lange tochten die je alleen, met z’n twee of met het hele gezin kan doen. Het worden stuk voor stuk fijne ontdekkingstochten in onze gemeente. De fiets- en wandelroutes passeren langs restaurants, cafés, korte keten-verkooppunten en fastfoodwinkels. Die zaken willen we een duwtje in de rug geven om zo een deel van hun verlies goed te maken tijdens de komende maanden. Ieder gezin krijgt bovendien begin juli een kortingsbon van 3 euro die besteed kan worden in een van de deelnemende horecazaken”

Cafés, restaurants, korte keten-verkooppunten en fastfoodwinkels die willen meedoen kunnen voor 29 mei 2020 hun gegevens doorgeven via www.wingene.be/zomeroproep. Deelname is gratis.