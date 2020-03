Wingene richt coronahulppost op om wachtpost Sint-Andriesziekenhuis te ontlasten Sam Vanacker

18 maart 2020

15u51 0 Wingene In CC De Feniks in Wingene is een medische post opgericht waar huisartsen potentiële coronapatiënten kunnen naar doorsturen. Daarmee gaat Wingene in op de vraag van het Sint-Andriesziekenhuis om de huisartsenwachtpost in Tielt wat te ontlasten. De eerste patiënt werd woensdag al ontvangen in De Feniks.

Concreet is er in het cultuurcafé van De Feniks een tijdelijk triagecentrum opgericht, waar een arts permanent aanwezig is en waar eventuele coronapatiënten een eerste keer onderzocht worden. Als blijkt dat het wel degelijk om het coronavirus gaat, worden de patiënten doorverwezen naar het ziekenhuis. Er worden uitsluitend mensen ontvangen op afspraak en na telefonische doorverwijzing van een huisarts. Volgens schepen Brecht Warnez gaat het om de eerste tijdelijke coronahulppost van onze provincie. “Maandag kregen we de vraag van het Sint-Andriesziekenhuis en de huisartsenvereniging van Tielt of het mogelijk was een ondersteuningspost op te richten in Wingene om de wachtpost naast het ziekenhuis in Tielt wat te ontlasten. Diezelfde dag nog hebben we overlegd met de huisartsen van Wingene. Patiënten moeten zo ook geen verre verplaatsingen meer maken. De permanentie-arts in De Feniks beschikt over alle materiaal om veilig patiënten te onderzoeken en indien nodig door te verwijzen.”

Patiënten moeten bij aankomst in hun auto wachten tot ze bericht krijgen dat ze binnen mogen Brecht Warnez

Alleen na doorverwijzing

Warnez benadrukt dat mensen alleen op afspraak en na uitdrukkelijke doorverwijzing van een huisarts ontvangen worden in De Feniks. “Als een huisarts telefonisch vaststelt dat er symptomen zijn die wijzen op het coronavirus, zal hij de patiënt doorverwijzen. Als de symptomen bevestigd worden, zal de patiënt doorverwezen worden naar het ziekenhuis. Om besmetting te vermijden, mag er maar één patiënt tegelijk binnen. Patiënten moeten bij aankomst in hun auto wachten tot ze bericht krijgen dat ze binnen mogen.”

Hoe druk het op dit moment is in de huisartsenwachtpost naast het ziekenhuis in Tielt is niet duidelijk. Voorlopig is er sprake van twee besmette patiënten in Tielt, al zetten de ziekenhuizen zich overal schrap. Zo heeft AZ Delta ondertussen drie corona-afdelingen opgericht in Roeselare, Menen en Torhout. In Roeselare worden sinds dinsdag elf coronapatiënten opgevangen. Een daarvan ligt op intensieve zorg.