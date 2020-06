Wingene lanceert 23 nieuwe fiets- en wandelroutes en zet eigen troeven in de kijker Sam Vanacker

29 juni 2020

11u59 0 Wingene Deze week valt er in elke Wingense brievenbus een nieuw infomagazine met ideetjes voor een vakantie in eigen streek. De gemeente ontwikkelde liefst 23 nieuwe fiets-en wandelroutes en er is ook een grote nieuwe zomerzoektocht uitgestippeld. Verder worden ook de bestaande toeristische troeven van Wingene extra in de verf gezet.

“Door de coronacrisis hebben veel inwoners hun eigen gemeente en omgeving herontdekt”, zegt schepen Brecht Warnez (CD&V). “Daar spelen we nu handig op in. Het team Toerisme en Recreatie heeft 23 gloednieuwe fiets- en wandelroutes in en rond Wingene klaar. Het is een divers aanbod geworden van korte en lange tochten die je alleen, met z’n tweetjes, met vrienden of met het hele gezin kan doen. Deze week zit er een infoboekje met alle nieuwe wandel-en fietsroutes in elke Wingense brievenbus.”

Kortingsbon te gebruiken bij horeca

Heel bewust voeren die wandel- en fietsroutes je langs horecazaken en korte keten verkooppunten. “Zo geven we deze zaken na een moeilijke periode meteen ook een duwtje in de rug. In het infomagazine zit een bijhorende kortingsbon die inwoners kunnen gebruiken wanneer ze halt houden voor een lekker hapje en drankje onderweg. De actie is een samenwerking met Landelijke Gilden en Unizo Wingene-Zwevezele en maakt deel uit van ‘Ik zomer West-Vlaams’, een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen.”

Nog nieuw in het aanbod is de fotozoektocht Zomerzoeken van Woestijnzwijn. “48 kilometer fiets- en zoekplezier gegarandeerd”, zeggen Peter Detavernier en Stijn Verkinderen van Woestijnzwijn. “Dit jaar steken we de gemeentegrenzen over en verkennen we ook omliggende gemeentes Ruiselede, Tielt en Pittem. Wie voor 1 september het antwoordformulier indient, maakt kans op de hoofdprijs van 750 euro of een andere mooie prijs.”

Tot slot maakte de gemeente ook werk van een toeristische infostand. “In onze gemeente zijn prachtige plekjes te vinden zoals erfgoedhuis de Kaplote, de scheepsput, of natuurgebied de Gulke Putten. Die zetten we extra in de verf met drie infozuilen die uitgerust worden met tablets, zodat toeristen de mooiste plekjes van de gemeente kunnen ontdekken.

Op www.wingene.be/toeristinonsdorp kan je meer info terugvinden en alle fiets-en wandelroutes downloaden.