Wingene lanceert 100-puntenplan voor heropleving van gemeente na coronacrisis: Ruimere terrassen voor cafés, meer fiets- en wandeltochten en meer budget voor eindejaarsactie Sam Vanacker

15 mei 2020

14u00 6 Wingene Het gemeentebestuur van Wingene schuift in een ambitieus plan honderd concrete acties naar voor om ook de periode na de coronacrisis goed aan te pakken en de herlancering voor te bereiden. “Met doordachte maatregelen en door nieuwe initiatieven te ontwikkelen, willen we onze gemeente op korte termijn laten heropleven”, zegt burgemeester Hendrik Verkest.

Het relanceplan telt elf bladzijden en is opgebouwd in de stijl van het meerjarenplan van de gemeente. Het plan wordt op 25 mei voorgelegd aan de gemeenteraad. We pikten er enkele van de belangrijkste punten uit. Op economisch vlak komen er nieuwe initiatieven, zoals koopzondagen en een lokaalmarkt. Tegelijk wordt het budget voor de eindejaarsactie flink opgetrokken. Voor de horeca worden ruimere terrassen toegelaten en de standgelden op markten en foren worden tijdelijk opgeschort. Fietsers en wandelaars zullen worden aangetrokken door nieuwe fiets- en wandelroutes te ontwikkelen, die bewust zullen passeren aan zo veel mogelijk horecazaken en verkooppunten van de korte keten. Ieder gezin krijgt ook een kortingsbon die gebruikt kan worden bij de lokale horeca.

Verenigingen betalen minder

Ook aan het verenigingsleven werd gedacht. Zo krijgen alle Wingense verenigingen een korting van 25 procent op de kostprijs voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur (zalen, lokalen en terreinen) en feestmateriaal. Die maatregel geldt tot 31 maart 2021. Daarnaast worden binnen verschillende thema’s - jeugd, evenementen, cultuur, sport en bibliotheek - nieuwe initiatieven opgestart, zoals een rondreizende speelpleinwerking in de buurt, een alternatieve dag van de buren, een fototentoonstelling over het leven tijdens de coronacrisis en een e-boekendienst. Er komt ook evenementenplan om alle evenementen dit najaar zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Verder wil de gemeente ook de kwetsbare doelgroepen steunen. “We willen er als lokaal bestuur alles aan doen om leerachterstand en uitval bij kwetsbare kinderen en jongeren tegen te gaan. Bijvoorbeeld door in te zetten op digitale ondersteuning. We gaan de nodige hulp bieden, al dan niet in samenwerking met andere organisaties”, aldus Verkest. Eerder werd de digitale dienstverlening van de gemeente al uitgebreid. Op dat elan wordt verder gegaan. “Toegankelijke dienstverlening blijft een cruciale taak. Zo wordt de toepassing van webformulieren op de website en het digitaal afsprakensysteem uitgebreid. Gemotiveerd door de positieve ervaringen van de infolijn corona wordt deze tot slot gefaseerd omgeschakeld naar een centraal telefonisch onthaal.”