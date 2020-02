Wingene koopt tweede mobiele camera van 8.400 euro Sam Vanacker

21 februari 2020

10u35 1 Wingene Het gemeentebestuur van Wingene heeft beslist om een tweede mobiele camera aan te kopen. “Deze camera’s zijn een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen allerhande vormen van overlast”, aldus burgemeester Hendrik Verkest (CD&V).

In 2018 kocht de gemeente al een eerste mobiele overlastcamera aan. “Die heeft intussen z’n nut bewezen. We merken dat het afschrikkende effect werkt en dat we overlast zoals vandalisme, diefstal en sluikstorten preventief kunnen tegengaan. Omdat het om een mobiele camera gaat, kunnen we inspelen op actuele situaties en gericht te werk gaan. Met een tweede camera is het grondgebied van de gemeente voortaan beter gedekt.” De kostprijs van de camera bedraagt 8.400 euro.

Zwerfvuilcamera

Naast de mobiele camera’s van de gemeente zet afvalintercommunale Mirom overigens ook al regelmatig camera’s in in haar werkingsgebied, waaronder ook Wingene valt. Die camera’s worden dan zichtbaar of verborgen opgesteld bij glasbollen, langs invalswegen of in de buurt van straatvuilnisbakjes.