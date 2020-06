Wingene koopt systeem met ANPR-camera’s voor 233.000 euro Sam Vanacker

30 juni 2020

09u52 4 Wingene Wingene gaat drie ANPR-camera’s kopen om een nieuwe trajectcontrole te creëren in de Beernemstraat. Zo hoopt de gemeente de snelheid in de straat onder controle te krijgen en de verkeersveiligheid te verhogen. Het systeem kost 233.044,68 euro.

De aankoop van de camera’s met automatische nummerplaatherkenning was al opgenomen in de meerjarenplanning van Wingene. Bovendien kunnen gemeentebesturen in Vlaanderen er voortaan zelf voor kiezen om in te zetten op snelheidshandhaving door ANPR-camera’s te kopen. Ook Wingene koopt nu zo'n cameraschild. “Een nieuwe trajectcontrole zou de snelheid van 30 kilometer per uur afdwingen en tegelijk het doorgaand verkeer uitdunnen”, zegt burgemeester Hendrik Verkest (CD&V). “Om te vermijden dat het verkeer zich verplaatst naar de Tieltstraat kiezen we voor een camera op drie plaatsen. Een in de omgeving van De Anker, een aan het kruispunt met de Heilige Sacramentstraat en eentje aan het kruispunt De Wissel. Gekoppeld aan de nieuwe, veilige oversteekplaats aan het sportcentrum zal dat de verkeersveiligheid in ons centrum ongetwijfeld ten goede komen.”

Zes tot negen maanden

Volgens oppositieraadslid Kobe Vandeweghe (Burgerbelangen) wordt er ook in de Bruggestraat in Zwevezele vaak te snel gereden, maar daar zijn geen nieuwe investeringen gepland. “Op basis van metingen blijkt de snelheid en de dichtheid van het verkeer in de Beernemstraat wel degelijk problematisch”, reageert Verkest. “In de Bruggestraat is er veel minder een probleem.” Volgens algemeen directeur Jurgen Mestdagh bedraagt de gemiddelde doorlooptijd van het cameraproject zes tot negen maanden.