Wingene Koers profileert zich als milieuvriendelijkste koers van België met groene volgwagens en steun voor Think Pink Sam Vanacker

29 augustus 2019

14u44 0 Wingene Nog meer dan vorig jaar profileert Wingene Koers zich als de properste koers van het land. De kermiskoers voor eliterenners kaart opnieuw de problematiek van luchtvervuiling aan. Op 4 september worden enkel milieuvriendelijke wagens ingezet voor de koersomkadering. Nieuw is dat er twee elektrische bakfietsen ingeschakeld worden en dat Think Pink gesteund wordt.

“De luchtvervuiling is enorm in ons land. In het wielrennen is het probleem des te groter. Zowel trainen als koersen gebeurt op de openbare weg. En net daar bevinden zich de hoogste concentraties aan fijn stof, roet en stikstofdioxide”, aldus sportarts en voorzitter van KVC De Stoempers Christophe Depamelaere. “ Bovendien wijzen studies uit dat er een verband is tussen de dalende luchtkwaliteit en het stijgend aantal borst-en longkankers. Nergens in de wereld lopen vrouwen meer risico op borstkanker dan in België. Dat is ronduit alarmerend. Nochtans kunnen we een verschil maken door onze uitstoot terug te dringen.”

Dus rijdt de omkadering van de koers op 4 september tijdens ‘De Grote Prijs DATS 24 – Wingene Koers’ enkel met milieuvriendelijke voertuigen dankzij sponsors Dats 24 en Garage Verhenne. Het gaat om drie hybride wagens, een wagen op aardgas (CNG), een elektrische wagen en drie wagens op waterstof. Daar komen ook nog eens twee elektrische bakfietsen van de Colruyt-groep bij. Die fietsen zullen ingezet worden om het parcours zwerfvuilvrij te houden.

Think Pink

“We willen de sportwereld en de politiek tonen dat het anders en beter kan”, zegt organisator Geert Vanhullebusch. “Tegelijk willen we ook een concreet steentje bijdragen in de strijd tegen kanker. Tijdens de koers zullen er steunkaarten verkocht worden langs het parcours en in ons Kwaremont-koersdorp aan vijf euro het stuk. Zo hopen we het borstkankeronderzoek een duwtje in de rug te geven. Wie een steunkaart koopt, maakt bovendien kans op een elektrische step ter waarde van 600 euro.”

Mooi palmare s

Het startschot van Wingene Koers - een wielerwedstrijd voor Elite 1.12.1 - wordt gegeven om 14 uur ter hoogte van het koersdorp in de Ruiseledesteenweg. Het parcours is hetzelfde als vorig jaar. Er worden terug zestien ronden van 9,8 kilometer gereden. Wingene Koers kan trouwens een mooi palmares voorleggen. Veel renners die er als eerste over de meet kwamen werden prof. Zo ging de winst in 2015 naar Wout Van Aert. Vorig jaar won Lennert Teugels.