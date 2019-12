Wingene haalt slag thuis: extra steun voor pluimveehouders die ingrepen bij vogelgriep Sam Vanacker

Vorige maand drong de gemeente Wingene bij de ministers aan op extra financiële steun voor pluimveehouders die proactief hadden ingegrepen bij een uitbraak van het H3N1-virus. Op initiatief van minister van landbouw Hilde Crevits besloot de Vlaamse regering vrijdag om 1,7 miljoen euro extra uit te trekken, bovenop de eerder aangekondigde 2,5 miljoen euro.

Gemeenteraadslid Stefaan Verhelle (CD&V bond op de gemeenteraad van november de kat de bel aan en vroeg hulp van de gemeente. “De pluimveehouders die bij de uitbraak van de vogelgriep dieren ruimden, dreigden uit de boot te vallen bij de compensatie”, zegt landbouwschepen Hedwig Kerckhove (CD&V). “We zochten contact met federaal minister Ducarme en met Vlaams minister Crevits. Daarnaast organiseerden we ook een zittingsdag om administratieve ondersteuning aan te bieden aan de pluimveehouders.”

Met resultaat, want vrijdag werd 1,7 miljoen euro extra vrijgemaakt voor getroffen pluimveehouders, nadat er eerder al 2,5 miljoen uitgetrokken was. Die extra financiële steun is voor de pluimveehouders die hun stallen ruimden om de verspreiding van het virus te voorkomen. “De compensatie is meer dan welkom. Nu de pluimveehouders hun werk hervat hebben, stromen de facturen voor nieuw pluimvee en het vullen van voedersilo’s weer binnen. Uiteindelijk zullen de bedrijven voor ongeveer dertig procent van de geleden schade vergoed worden. Crevits ging ondertussen in overleg met haar collega Ducarme om ook via de federale overheid nog tot correctere compensatie te komen”, besluit Kerckhove.