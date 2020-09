Wingene geeft dan toch groen licht voor avondmarkt Sam Vanacker

03 september 2020

Nadat het gemeentebestuur van Wingene eerder al het licht op groen zette voor een coronaproof kermis van 4 tot en met 7 september is dat nu ook het geval voor de avondmarkt op 9 september.

Even zag het ernaar uit dat alle randactiviteiten geschrapt zouden worden, maar het gemeentebestuur heeft na overleg met de marktkramers besloten de avondmarkt toch te laten doorgaan. “Optredens en animatie zullen er niet zijn, maar we zijn wel aan het nagaan of we toch voor wat muziek kunnen zorgen”, zegt schepen van Lokale Economie Ann Mesure (CD&V). “Net als de kermis en de woensdagmorgenmarkt zal de avondmarkt plaatsvinden op het Gemeenteplein achter het gemeentehuis omdat daar meer ruimte is om met een circulatieplan te werken.”

De markt start om 18 uur en mondmaskers zijn verplicht. Lokale handelaars of uitbaters van een verkooppunt van de korte keten die graag een (promo)stand op de avondmarkt krijgen, kunnen contact opnemen via stijn.verkinderen@wingene.be.