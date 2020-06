Wingene gaat geen voedselbank openen: “Geen vraag naar” Sam Vanacker

30 juni 2020

09u59 0 Wingene Er komt geen voedselbank of voedselverdeelpunt voor gezinnen in armoede in Wingene. Oppositieraadslid Marie-Christine Vandendriessche (N-VA) had een voorstel ingediend, maar welzijnsschepen Tom Braet (CD&V) ziet weinig heil in het idee.

“Twee jaar geleden is de kwestie ook al eens bekeken en toen bleek er eigenlijk geen vraag naar te zijn”, zegt Braet. “Een voedselbank heeft een bepaalde behoefte nodig om goed te kunnen draaien en zowel De Kapstok in Pittem als De Doorgang in Tielt leveren prima werk. We zorgen al langer voor financiële steun. De Kapstok is ondertussen zelfs geëvolueerd naar een sociale kruidenierszaak, waar behalve voedingswaren ook kleren, kinderspeelgoed en sinds kort zelfs een moestuinproject te vinden zijn. Anderzijds is het ook zo dat mensen uit Wingene er geen probleem mee hebben om naar de voedselbanken in de buurgemeenten te gaan. Meer nog, om redenen van discretie wordt dat zelfs als een voordeel ervaren. Er is dus geen reden om aan het systeem te sleutelen. Wel gaan we meer lokale handelaars uit Wingene proberen te overtuigen om te leveren aan de voedselbanken.”