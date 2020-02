Wingene For Cycling verplaatst Dwars Door Wingene naar 13 juni: “We hopen dat de klopjacht tegen ons nu stopt” Sam Vanacker

18 februari 2020

10u59 2 Wingene Wingene For Cycling, de vzw die ontstond na de breuk binnen het bestuur van Wingene Koers, verplaatst Dwars Door Wingene naar zaterdag 13 juni. Dat is het gevolg van de uitspraak van de rechtbank van vorige week dinsdag, die Wingene For Cycling verbood om in dezelfde periode als Wingene Koers een nieuwe wielerwedstrijd te organiseren.

Even recapituleren. Na onenigheid binnen vzw De Stoempers scheurde een aantal bestuursleden zich af met de intentie om op zaterdag 5 september, welgeteld vier dagen voor Wingene Koers, een nieuwe wielerwedstrijd te organiseren. Voorzitter Christophe Depamelaere van De Stoempers, die de ondertussen afgesplitste bestuursleden in eerste instantie zonder succes probeerden uit het bestuur te zetten, kon daar niet mee lachen en spande een rechtszaak aan tegen zijn voormalige collega-bestuursleden. Depamelaere had het over een moedwillige boycot van Wingene Koers en eiste dat er tussen 15 augustus en 23 september geen enkele andere wielerwedstrijd mocht plaatsvinden in Wingene. Hij kreeg gelijk.

Maandagavond reageerde vzw Wingene For Cycling, met niet minder dan acht voormalige bestuursleden van De Stoempers in de rangen, voor het eerst op die uitspraak. “We hadden gehoopt een positief verhaal te kunnen brengen. Helaas zijn de omstandigheden wat ze zijn”, aldus secretaris Annick Laurez, die tijdens de persconferentie maandag nog eens het vonnis van de rechtbank voorlas. De nieuwe vzw mag dus geen koers organiseren in de periode van Wingene Koers, moet opdraaien voor de kosten van de rechtszaak en moet op expliciete vraag van de tegenpartij ook nog eens in drie kranten het vonnis publiceren en daar ook de kosten voor dragen. Wingene For Cycling kan in principe nog in beroep gaan, maar of dat gebeurt is nog niet uitgemaakt.

Een afsplitsing drong zich op. Opmerkingen van wielerclubs, sponsors, burgers en wielerliefhebbers in het algemeen steunden ons bij het nemen van die beslissing.” Annick Laurez

Geen bevlieging

“De uitspraak belet ons om onze volledige versie van heel deze toestand te geven, maar de oprichting van vzw Wingene For Cycling was geen bevlieging. Het was een noodzakelijke keuze na maanden van vruchteloze pogingen om De Stoempers terug op de rails te krijgen in functie van de sportieve doelstellingen beschreven in de statuten. Op de bestuursvergadering van 10 september 2019 wensten mensen die zich al jaar in jaar uit hadden ingezet voor de vereniging zich kandidaat te stellen als bestuurslid. Die kandidaturen werden goedgekeurd, maar nadien weigerde de voorzitter de beslissing te aanvaarden. Een afsplitsing drong zich op. Opmerkingen van wielerclubs, sponsors, burgers en wielerliefhebbers in het algemeen steunden ons bij het nemen van die beslissing.”

Focus op het sportieve

Maar nu willen Geert Vanhullebusch, Rudy Vergucht, Patrick Van de Kerckhove, Patrick Hendrickx, Annick Laurez, Danny Denolf, Henk Baesen, Nancy Decoster en Johan Verhelst vooral vooruit kijken. “Allemaal delen we een grote passie voor de koers, maar tegelijk dragen we respect en vriendschap hoog in het vaandel. Even dachten we na over de meimaand, maar dat is te kort dag. In overleg met de gemeente hebben we daarom gekozen voor zaterdag 13 juni. Een ideale periode aangezien er dan geen andere interclubs in België gereden worden. We focussen ons op het sportieve aspect en willen er een leuke koersdag van maken. Details volgen later. Onze grootste wens is nu vooral dat de klopjacht tegen ons nu stopt, zodat beide partijen zich nu kunnen focussen op de organisatie van de wielerwedstrijden.”