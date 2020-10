Wingene For Cycling brengt Ronde op groot scherm in De Verrekijker: “Wielerliefhebbers toch een aangename hoogdag bezorgen” Sam Vanacker

09 oktober 2020

18u54 2 Wingene Er was uiteindelijk geen Dwars Door Wingene dit jaar, maar de Wingense wielerliefhebbers besloten de grootste Vlaamse wielerhoogdag niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Vzw Wingene For Cycling organiseert op zondag 18 oktober, de dag van de Ronde, een coronaproof pop-upcafé in De Verrekijker in Wingene, waar de wedstrijd live te volgen zal zijn op groot scherm.

“De Ronde zal dit jaar anders dan anders verlopen. De organisatie raadt wielerliefhebbers aan de wedstrijd op televisie te volgen en maakt zelfs het parcours niet bekend”, zegt voorzitter Geert Vanhullebusch. “De échte beleving kunnen we misschien niet bieden, maar vzw Wingene For Cycling wil de liefhebbers toch een aangename hoogdag bezorgen en daarom gaan we de Verrekijker omtoveren tot een waar “Ronde van Vlaanderen”-pop-up café.”

Vier per tafel

Om 9.30 uur ‘s morgens gaan de deuren open en start de uitzending op groot scherm. “Tijdens de hele wedstrijd brengen we de bestellingen aan tafel, zodat de bubbels zo veel mogelijk blijven zitten. Op onze drankenlijst staat onder meer Kwaremont-bier en koffie. Registratie aan de ingang is verplicht, net als het dragen van een mondmaskers bij verplaatsingen. Per tafel zijn er maximum vier personen toegelaten, maar dat zal ons niet beletten om samen onze wielerhelden naar de overwinning te schreeuwen. De toegang is helemaal gratis en de opbrengst gaat naar de organisatie van Dwars door Wingene, die zal doorgaan op 13 maart 2021.”