Wingene erkend als hartveilige gemeente SVR

02 oktober 2019

15u28 0 Wingene Wingene mag zich voortaan een hartveilige gemeente noemen. Dinsdag ontving de gemeente de erkenning van het Rode Kruis Vlaanderen voor de inspanningen die ze de afgelopen jaren leverde.

“Al in 2012 kocht de gemeente een eerste AED-toestel en hing het aan recreatiebad de Alk”, zegt schepen Lieven Huys. “Een jaar later kochten we er nog een bij voor sporthal de Zwaluw in Zwevezele.” De toestellen werden tot nu toe twee keer gebruikt. In beide gevallen werden de slachtoffers gered dankzij de defibrillator. In 2016 besliste het gemeentebestuur om voor de erkenning van een hartveilige gemeente te gaan. Om te voldoen aan de voorwaarden volgde het personeel van de gemeente verschillende opleidingen, zodat minstens tien procent van het personeel nu de toestellen kan gebruiken.