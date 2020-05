Wingene en Zwevezele klaar voor heropening wekelijkse markten Sam Vanacker

19 mei 2020

14u22 0 Wingene Deze week gaan de wekelijkse woensdagmarkt in Wingene en de zondagmarkt in Zwevezele na twee maanden onderbreking terug van start. Al worden er wel enkele wijzigingen doorgevoerd om alles vlot en veilig te doen verlopen.

“We waren gelukkig goed voorbereid en ons aangepast marktplan lag al even klaar toen de Veiligheidsraad groen licht gaf voor de heropening van de markten”, zegt schepen van Lokale Economie Ann Mesure (CD&V). “Om de afstandsregels te kunnen respecteren hebben we de markt van Wingene verplaatst naar het Gemeenteplein. De markt van Zwevezele kan blijven plaatsvinden op de locatie in de Tramstraat maar krijgt een nieuwe en ruimere opstelling.”

De gemeente maakte voor beide markten een circulatieplan op. “We werken met eenrichtingsverkeer en met één ingang en één uitgang. Voor elk kraam wordt ook een zone voorzien voor de opstelling van een wachtrij. Op die manier kunnen we onderlinge afstand van anderhalve meter het best opvolgen en toezicht houden op het aantal bezoekers op de markt.”

Richtlijnen voor marktbezoekers

De gemeente vraagt aan de bezoekers om rekening te houden met een aantal richtlijnen. Wie naar de markt komt, dient alleen te komen en niet langer te blijven dan strikt noodzakelijk. Een mondmasker dragen is niet verplicht, maar wordt wel aangemoedigd. Consumptie ter plaatse, zelfs als het gaat om proevertjes, kan niet.

De markt in Wingene vindt voor het eerst terug plaats op woensdag 20 mei, van 8 tot 12.30 uur. In Zwevezele is dat op zondag 24 mei, ook van 8 tot 12.30 uur.