Wingene en seniorenraad kopen samen 339 rookmelders Sam Vanacker

25 mei 2020

10u36 0 Wingene Het gemeentebestuur van Wingene en de gemeentelijke seniorenraad hebben samen 339 rookmelders gekocht via een groepsaankoop. De toestellen worden de komende weken verdeeld over de oudere inwoners van de gemeente.

Sinds begin dit jaar is het wettelijk verplicht om op elke verdieping van een woning minstens één rookmelder te installeren. “Door samen met de seniorenraad een groepsaankoop te organiseren, zorgen we ervoor dat onze inwoners investeren in voldoende kwalitatieve rookmelders die bij brand hun leven kunnen redden”, zegt zorgschepen Tom Braet (CD&V). “In totaal hebben we 339 rookmelders via de groepsaankoop aangekocht. Een kwalitatieve rookmelder kost amper zestien euro. Dat is een lage kost voor het redden van een mensenleven. Door de maatregelen tegen corona liep de verdeling van de rookmelders wat vertraging op, maar de komende weken worden ze versneld verspreid.”