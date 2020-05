Wingene bundelt losse zomeractiviteiten tot ‘bubbelkampen’ Sam Vanacker

29 mei 2020

13u36 0 Wingene Eind vorige week werd het licht op groen gezet voor de jeugd- en speelpleinwerking tijdens de zomer, al moet e met bubbels van maximaal vijftig personen gewerkt worden. Voor de eerder geplande losse zomeractiviteiten roept Wingene daarom ‘bubbelkampen’ in het leven.

“Het principe van de bubbels betekent dat ouders en kinderen per week moeten kiezen voor ofwel het speelplein, ofwel de Grabbelpasactiviteiten of een andere opvangmogelijkheid. Een combinatie van verschillende mogelijkheden is niet mogelijk en dat zorgt voor wat puzzelwerk”, zegt schepen Lieven Huys (CD&V). “Een kind dat deelneemt aan een Grabbelpasactiviteit kan diezelfde week niet naar het speelplein of naar de vakantieopvang die Ferm organiseert omdat er zo een andere bubbel ontstaat.”

“Dus gaan we losse activiteiten omvormen tot bubbelkampen van meerdere, volledige dagen met daarin verschillende activiteiten. We voorzien voor en na de activiteiten ook opvang. Dit geeft de kinderen van werkende ouders ook de kans om deel te nemen. De uitstappen naar pretparken en andere locaties staan voorlopig on hold tot er meer zicht is op een eventuele heropening. De speelpleinwerking blijft uitzonderlijk de volledige zomer door lopen.”

In de week van 2 juni 2020 wordt de volledige planning van de kampen en de speelplein- en tienerwerking via de website van de gemeente gelanceerd. Vanaf woensdag 10 juni om 19 uur kan er ingeschreven worden.