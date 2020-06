Wingene bevraagt verenigingen met digitale enquête: “Zo kunnen we gericht steun bieden in functie van noden” Sam Vanacker

16u44 1 Wingene Alle verenigingen die actief zijn op het grondgebied van Wingene krijgen deze week een uitnodiging om een digitale enquête in te vullen over de impact van de coronacrisis. Met de bevraging wil het gemeentebestuur eventuele problemen en knelpunten in kaart brengen. De verwerking van de resultaten wordt een huzarenstukje, want inclusief de straatcomités tellen Wingene en Zwevezele samen 254 verenigingen.

“Bij de lokale verenigingen en organisaties in Wingene hakte de coronacrisis er zwaar in”, zegt schepen Lieven Huys (CD&V). “De komst van het virus was een rechtstreekse aanval op ons sociaal weefsel en op onze verbondenheid. Sommige verenigingen hebben hun activiteiten al beperkt heropgestart, bij andere is dat nog niet mogelijk omdat er nog steeds beperkingen gelden.”

Geld uit noodfonds

Bijkomende reden voor de bevraging zijn de eerder aangekondigde financiële steunmaatregelen van Vlaanderen. Via het Vlaamse noodfonds krijgen de verenigingen van Wingene samen 163.868,72 euro. “De input van de verenigingen via de bevraging zal ons helpen om de noden in kaart te brengen”, zegt schepen Brecht Warnez (CD&V). “Zo kunnen we gericht steun bieden en ervoor zorgen dat het geld ingezet wordt daar waar dat het hardste nodig is. Los daarvan zullen alle verenigingen in 2020 minstens dezelfde werkingssubsidie krijgen als hetgeen ze ontvingen voor het werkjaar 2019. Tot slot is er voor alle Wingense verenigingen een korting van 25 procent op de kostprijs voor elk gebruik van gemeentelijke infrastructuur, tot 31 maart 2021.”