Wingene beste leerling van de klas volgens nieuwste armoedebarometer: “We worden beloond voor onze inspanningen om iedereen aan boord te houden” Sam Vanacker

28 september 2020

16u40 2 Wingene In 275 van de 300 Vlaamse gemeenten is de armoede in de voorbije twaalf jaar groter geworden. Dat blijkt uit de Armoedebarometer van de koepelorganisatie Decenniumdoelen. In Wingene daarentegen is de barometer sinds 2008 fel gezakt. De gemeente scoort zelfs het best van alle steden en gemeentes in Vlaanderen.

De Vlaamse Armoedebarometer bundelt zestien indicatoren die het risico op armoede doen toenemen. Het gaat onder andere over het aantal mensen met een budgetmeter, of mensen die voedselpakketten nodig hebben, langdurig werkloos zijn of een leefloon ontvangen. Terwijl de recentste kaart, die gebaseerd is op cijfers van eind 2019, in het grootste deel van Vlaanderen verontrustend rood kleurt, is Wingene opvallend lichtgeel. Dat betekent dat het risico op armoede in Wingene in de voorbije twaalf jaar sterk gedaald is. “We worden beloond voor onze inspanningen om iedereen aan boord te houden”, zegt schepen van Welzijn Tom Braet (CD&V). Hij ziet verschillende redenen voor de mooie score.

Brugfiguren

“Door het goed uitgebouwde sociaal-culturele leven staan we erg dicht bij onze inwoners. Zo houden we de vinger aan de pols en treden we preventief op waar nodig. Daarbij speelt een inclusief gezins- en ouderenbeleid een belangrijke rol. Alle zeven scholen in de gemeente hebben bijvoorbeeld een brugfiguur die als vertrouwenspersoon optreedt en een neutrale contactpersoon is tussen de school, het gezin en de buurt. Zo hebben we oog voor kwetsbare gezinssituaties en kunnen we alle kinderen maximaal kansen bieden. Verder zijn we er tijdens de coronacrisis ook in geslaagd om elk kind te laten aansluiten op het digitaal onderwijssysteem door in samenwerking met de scholen en CD&V Wingene-Zwevezele gratis laptops te voorzien.”

Integratie

Ook voor het sterk groeiend aantal ouderen geeft de gemeente extra aandacht. “We zetten alles op alles om sociaal isolement te vermijden en stimuleren daarvoor sociale participatie en integratie, onder meer door het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden en door het verhogen van hun sociale contacten. Verder werken we nauw samen met sociale huisvestingsmaatschappijen en het Sociaal Verhuurkantoor, waarmee we een goed beheer van sociale woonprojecten bevorderen. Tot slot proberen we ook om drempels die de toegang van inwoners tot de arbeidsmarkt belemmeren weg te werken. Zo hebben we bewust budget uitgetrokken om het aantal dossiers dat behandeld wordt, te kunnen verdubbelen. We zetten daarbij in op opleiding, sociale tewerkstelling of arbeidszorg.”

De cijfers per gemeente zijn hier te vinden