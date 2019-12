Wim neemt fakkel over van Rika als voorzitter Samana Zwevezele Sam Vanacker

10u24 0 Wingene Wim Velghe, de directeur van wzc Maria Ter Ruste, is de nieuwe voorzitter van Samana Zwevezele. Hij neemt het roer van de vereniging over van Rika Persyn.

Samana Zwevezele (voorheen bekend als Ziekenzorg) telt zo’n 120 leden waarvan een aantal kernleden en een aantal losse medewerkers. Rika Persyn was jarenlang de drijvende kracht en werd door de kersverse voorzitter uitgebreid bedankt voor haar inzet. Wim Velghe was reeds kernlid van Samana tussen 1997 en 2010, maar het voorbije decennium had hij zijn handen vol met z’n gezin en met de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum in Zwevezele. “Nu heb ik terug ruimte om de schouders onder de werking van Samana te zetten”, aldus Velghe. “De bestaande werking behouden, met maandelijkse huisbezoeken, ontspanningsnamiddagen en uitstapjes, is de voornaamste opdracht. Daarom zijn we ook op zoek naar mensen die onze groep willen versterken.”

Vrijwilligers kunnen contact opnemen met Wim via velghe.wim@telenet.be of 0478/27.52.67.