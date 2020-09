Wielertoerist sterft onder wielen trekker in Zwevezele LSI

16 september 2020

16u03

Bron: LSI 56 Wingene Bij een verkeersongeval langs de Koolskampstraat in Zwevezele is iets voor 15 uur een 31-jarige wielertoerist om het leven gekomen.



Zowel de wielertoerist uit Wingene als een trekker reden van Zwevezele richting Koolskamp. Hoe het ongeval precies gebeurde, is voorlopig nog onduidelijk en maakt deel uit van het onderzoek van de politie. Feit is wel dat het slachtoffer door de trekker is overreden. Hij stierf ter plaatse, reanimatiepogingen ten spijt. De Koolskampstraat in Zwevezele werd plaatselijk een tijd lang voor alle verkeer afgesloten.