West-Vlaamse studenten keren besmet terug van feesttrip naar Portugal: huisartsen extra waakzaam

13 september 2020

17u24 0 Wingene Minstens twee pas afgestudeerde leerlingen van het middelbaar onderwijs, die recent met tientallen leeftijdsgenoten uit onze regio naar het Portugese feestparadijs Albufeira trokken, zijn daar besmet geraakt met het coronavirus. Aan de huisartsen in Midden-West-Vlaanderen is gevraagd om extra alert te zijn voor dergelijke jongeren die op consultatie komen.

Het is een gekend fenomeen: 18-jarigen die, net voor ze hogere studies beginnen, in september nog even op reis gaan met vrienden. In de regio Roeselare-Izegem-Tielt bestaat er zelfs een bescheiden traditie om naar het Portugese Albufeira te trekken, een waar feestparadijs. Ook nu weer reed naar schatting een vijftigtal jongeren richting Portugal, in kleine groepjes en meestal met eigen vervoer.

Maar afgelopen week bleken twee van hen, uit Wingene, besmet met Covid-19. “We besloten die informatie te delen met alle huisartsen uit de regio”, zegt Johan Vandenbussche, welzijnscoördinator Midwest. “De kans is immers niet onbestaande dat nog meer jongeren in de komende dagen positief zullen testen.”

Testen en eventueel quarantaine

Vrijdag verspreidde het zogenaamde covid-team van de 18 gemeenten rond Roeselare een advies naar tientallen huisartsen uit Midden-West-Vlaanderen. “Het opzet van het covid-team is net om sneller informatie uit te wisselen over besmettingen, om contactopsporing te doen en procedures te versnellen. In dit geval is het nodig dat we handelen. De jongeren die naar Portugal trokken, deden dat niet in een georganiseerde reis, zodat het moeilijker is om iedereen te identificeren. Dat maakt de rol van onze huisartsen nog belangrijker. Als zij een jongere op consultatie krijgen die pas terug is uit Portugal, raden wij aan om de jongere te laten testen, eventueel ook in quarantaine te plaatsen”, aldus Vandenbussche.