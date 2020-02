Werkvoormiddag Gulke Putten geannuleerd door stormweer, Zwevezeelse carnavalsstoet gaat uit Charlotte Degezelle

23 februari 2020

Volgens het KMI is er effectief sprake van storm.In het binnenland zijn rukwinden mogelijk tot 85 à 90 kilometer per uur. Aan zee kunnen de windstoten oplopen tot 100 kilometer per uur. Het KMI heeft code geel afgekondigd en de FOD Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende hulp. Door het stormweer besliste Natuurpunt Gulke Putten de werkvoormiddag heidebeheer in de Gulke Putten in Wingene te annuleren. Door eventuele vallende takken en omwaaiende bomen kunnen ze de veiligheid niet garanderen. In Zwevezele denkt de Orde van de Bolhoeder op hun beurt voorlopig niet aan om de carnavalsstoet die vanaf 14.30 uur stipt door het centrum trekt te annuleren. Dat bevestigd secretaris Tom Gryspeert. “Momenteel bereiden we alles voor zoals andere jaren. Wind of geen wind, het is een zondagochtend zoals elk jaar met carnaval.” Wel geeft Gryspeert mee dat ze de situatie voortdurend opvolgen. Indien ze toch beslissen om de stoet niet laten uitgaan, dan zal de Orde dit stante pede communiceren via hun website en sociale media.