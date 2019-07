Werkstraf voor vechtpartij in asielcentrum Jelle Houwen

02 juli 2019

12u23 0 Wingene Een ex-asielzoeker moet een werkstraf van vijftig uur uitvoeren voor een vechtpartij in het asielcentrum van Wingene op 9 februari 2018.

Die dag had A.N. te horen gekregen dat hij de volgende dag zou worden overgeplaatst naar het centrum van Sint-Niklaas na aanhoudende problemen. De man had al vaker moeilijkheden gehad met andere bewoners. Hij pikte dat niet en beschuldigde een van die andere bewoners ervan de oorzaak van zijn gedwongen verhuis te zijn. “Daarom wou hij zijn geschil uitvechten en trok naar het paviljoen gewapend met een kabel”, sprak de procureur. “Een begeleider wou hem nog tegenhouden, maar dat lukte niet. Binnen trok hij naar de keuken en voor de ogen van enkele kinderen begon hij het slachtoffer te slaan met de kabel.” Uiteindelijk kon A.N. door de begeleiders en andere bewoners overmeesterd worden.