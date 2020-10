Werkstraf voor jongeman die vanuit rijdende wagen met wapen zwaaide Siebe De Voogt

06 oktober 2020

14u02 4 Wingene Een 23-jarige man uit Zwevezele moet een werkstraf van 100 uren uitvoeren voor bedreigingen en verboden wapenbezit. C.V. zwaaide kort voor de zomer met een wapen naar een andere bestuurder, terwijl hij aan het rijden was. “Ik dacht dat hij een Hells Angel was”, verklaarde de twintiger.

De feiten speelden zich op 12 juni af in Wingene. Volgens het parket was C.V. aan hoge snelheid door een zone 30 aan het rijden. “Het slachtoffer knipperde met z’n lichten om hem aan te manen trager te rijden”, vertelde procureur Mike Vanneste in de rechtbank. “De beklaagde stak plots een pistool uit z’n ruit en begon met het wapen te zwaaien. Hij stapte uit en liep met het airsoftpistool op het slachtoffer af.” De man kon tijdig wegrijden, maar kon nog de nummerplaat van zijn belager fotograferen.

Renault Clio

De auto stond op naam van de vriendin van C.V. (23) uit Zwevezele. “Zij was ook aanwezig in de wagen. In haar handtas trof de politie een airsoftpistool aan. In de auto lag ook een kistje met een alarmpistool en munitie.” C.V. dacht volgens het parket dat hij achtervolgd werd door een Hells Angel. “Maar dat is bijzonder ongeloofwaardig”, zei de procureur. “Ik heb nog nooit een Hells Angel met een Renault Clio zien rijden.”

De twintiger was alvast niet aan z’n proefstuk toe. Op 17 december 2018 had hij bij een politiecontrole in Zwevegem al eens een wapen bij. Eind juli belandde de man weer in de cel, nadat hij z’n toenmalige vriendin had beschoten met een airsoftgeweer. Het parket vorderde een jaar cel. De verdediging drong met succes aan op een werkstraf. “Deze man is geen beroepscrimineel”, pleitte de advocaat van C.V. “Het slachtoffer achtervolgde mijn cliënt en hij wilde hem duidelijk maken dat hij met rust wilde gelaten worden. Dat is voor mij niet dreigen.”