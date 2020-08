Werken op Beernemsteenweg starten al om 4 uur ’s morgens door hitte Sam Vanacker

12u27 0 Wingene Door de hitte zullen de werken op de Beernemsteenweg deze week uitzonderlijk vroeg starten.

In de Verlorengoedstraat zal de rioleringsaanleg al om 6 uur staren, terwijl het gieten van de betonnen kantstroken langs de Beernemsteenweg uitzonderlijk vanaf 4 uur starten. Alle bewoners zijn op de hoogte gebracht van de gewijzigde uren en bereikbaarheid.

De werken in de omgeving van de Beernemsteenweg zijn op maandag 3 augustus weer gestart. De rioleringswerken in de Verlorengoedstraat, aan de aansluiting met de Beernemsteenweg, hadden eigenlijk al voor het bouwverlof af moeten zijn, maar door het coronavirus raakte die fase niet af. De aannemer zorgt er wel voor dat alle bewoners zo snel mogelijk weer het kruispunt met de Bedelfstraat kunnen bereiken door een laag in steenslag aan te leggen.