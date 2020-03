Werken Beernemsteenweg stilgelegd Sam Vanacker

18 maart 2020

10u21 0 Wingene Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden de werken in de Beernemsteenweg stilgelegd. Dinsdag was voorlopig de laatste werkdag op de werf.

Coördinerend aannemer Willemen infra stelde dinsdag alles in het werk om de toegankelijkheid van de woningen en de bedrijven in de huidige werfzone te verzekeren. Alle opritten zijn voorzien van steenslag, de waterafvoer is verzekerd en de werf zelf is zo netjes mogelijk achtergelaten. De bestaande omleidingen blijven tijdens de onderbreking van kracht. De Verlorengoedstraat is (via steenslag) opnieuw bereikbaar via de Beernemsteenweg. Wanneer de werken opnieuw zullen kunnen starten is niet duidelijk. Wie meer info zoekt kan terecht op infolijn corona van de gemeente Wingene.