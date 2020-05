Werken Beernemsteenweg schakelen versnelling hoger Sam Vanacker

19 mei 2020

10u04 0 Wingene De werken in de Beernemsteenweg zullen vanaf maandag 25 mei terug wat sneller vorderen. Omdat het nog rustig is op de weg, wil de aannemer twee fases tegelijk uitvoeren. Het kruispunt van de Beernemsteenweg met de Peerstalstraat gaat daarom straks dicht.

De afgelopen weken werd er verder gewerkt aan de zone tussen de Gravestraat tot voorbij de Schaapsdreef. Deze week wordt de bovenste asfaltlaag gegoten, waarna het fietspad wordt aangelegd. Vanaf volgende maandag wordt het kruispunt van de Beernemsteenweg met de Peerstalstraat afgesloten voor alle verkeer. Concreet wil dit zeggen dat er geen verkeer mogelijk is tussen industriezone Wildenburg en het centrum van Wingene en dat het verkeer van en naar Hertsberge onderbroken is. Als alles vlot verloopt kan het kruispunt in de week van 8 juni opnieuw openen voor het verkeer.

In dezelfde periode wordt er ook gewerkt in de omgeving van de Bedelfstraat. De straat wordt tot 8 juni afgesloten voor de aanleg van de riolering ter hoogte van het pompstation. De verschillende werfzones schuiven beetje bij beetje op. De bewoners van de Beernemsteenweg en aanliggende straten worden aan de hand van bewonersbrieven op de hoogte gehouden door de aannemer zelf.

Meer over Bedelfstraat

Beernemsteenweg

Gravestraat

Hertsberge

Peerstalstraat

Schaapsdreef

Wildenburg

Wingene