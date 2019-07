Werken Beernemsteenweg lopen vertraging op door hitte Sam Vanacker

05 juli 2019

14u07 0 Wingene De eerste fase van de werken op de Beernemsteenweg zal door de extreme temperaturen van de voorbije weken pas na het bouwverlof afgerond worden.

“Als de temperatuur te hoog oploopt, is het onmogelijk om bepaalde werken, zoals het betonneren van greppels en boordstenen, correct en kwalitatief uit te voeren. Dat betekent dat de werken in de zone vanaf de Blauwhuisstraat tot en met het kruispunt van de Gravestraat pas in de week van 8 juli zullen gebeuren. Daardoor schuiven de daaropvolgende fundering- en asfalteringswerken op tot na het bouwverlof.”

Tijdens het bouwverlof (tussen 13 juli en 5 augustus) zal het verkeer wel kunnen passeren in beide richtingen. Door de beperkte breedte van de weg moet zwaar vrachtverkeer de omleiding blijven volgen. Vanaf 6 augustus start de aannemer de werken weer op. In de week van 5 en 12 augustus worden de funderingswerken uitgevoerd en aansluitend worden de verschillende lagen asfalt aangebracht. In de week van 19 augustus wordt de zone verder afgewerkt. Tegen eind augustus moet de zone vanaf de Blauwhuisstraat tot en met het kruispunt van de Gravestraat weer open zijn voor het verkeer.